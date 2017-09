El orgullo de una profesora que dio clase a Felipe VI en Canadá

Era el año 1985 cuando la profesora de Literatura, Rosemary Ganley, vio por primera vez en persona al rey Felipe VI, “un muchacho alto de 16 años”. “Era de España y se llamaba Felipe, príncipe heredero al trono ocupado por su padre, el rey Juan Carlos”.

Ella lo recuerda como “un muchacho muy tímido, que se fue adaptando de manera discreta a sus estudios y que disfrutaba mucho del campus del colegio”. Y una característica que sorprendió a la maestra es que llegó con tres guardias de seguridad que lo seguían a todas partes.

En ese momento, en España, la banda terrorista ETA amenazaba la convivencia con múltiples atentados, que dejaron decenas de muertos y heridos, y asesinatos a políticos, policías y ciudadanos de a pie, proclamando el derecho a la independencia del País Vasco.

Y siendo la monarquía uno de los principales objetivos de la banda, tanto el rey como su familia debían llevar una fuerte seguridad que les protegiera de posibles ataques. No obstante, el entonces príncipe Felipe pidió que su personal de seguridad se instalara en el pueblo y no en la escuela, para no interferir en la convivencia de la misma.

Además, el Lakefield College School de Canadá ya tenía experiencia de acoger a estudiantes de la realeza, ya que el príncipe Andrés del Reino Unido también estudió en esa escuela en el año 1977. La profesora Ganley recuerda también la “gracia” con la que bailaba la reina Isabel II en la graduación de su hijo.

A continuación, Rosemary Ganley hace un repaso a la historia de España que llevó posteriormente a ese muchacho “alto y tímido” a la jefatura del Estado: “Después de la Guerra Civil española, el dictador Francisco Franco, apoyado por Hitler y Mussolini, gobernó el país hasta su muerte en 1975. Pero antes de morir, ordenó que le sucediera el rey Juan Carlos”.

Entonces llegó la “sorpresa” y éste inició una “transición a una democracia en forma de monarquía constitucional”. Y su hijo, “ese joven”, es ahora el rey Felipe VI. “Casado con una presentadora de televisión, la reina Letizia y con dos hijas”, relata con añoranza la profesora.

Además, recuerda cómo “navegó para su país en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92” y destaca que “rebajó un 20% su salario cuando vio que España sufría una grave crisis económica”. Ahora, lo ve en televisión visitando a los heridos tras el atentado de Barcelona del pasado mes de agosto y sigue viendo a ese “muchacho alto y tímido”.