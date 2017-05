“Mi amigo y hermano”: así llama Abdalá de Jordania a Felipe VI

Este pasado fin de semana, don Felipe viajó a Ammán, capital de Jordania, para asistir al "World Economic Forum on the Middle East and Africa", un encuentro que reunió a unos 500 mandatarios, empresarios y líderes sociales de más de 50 países para fomentar el desarrollo de Oriente Medio y el norte de África.

El anfitrión del encuentro, el rey Abdalá II de Jordania, recibió y se reunió con un buen número de estos mandatarios. Pero con Felipe VI tuvo unas atenciones especiales: honores militares, cena en su honor, y reunión con Abdalá en su palacio.

Al día siguiente en el contexto del "World Economic Forum on the Middle East and Africa" Abdalá II sentó al rey muy cerca, al lado de su esposa Rania, y después de los discursos mantuvieron una reunión bilateral.

Pues bien: a todos estos gestos de cercanía, el rey de Jordania sumó otro más el domingo 21. En su recientemente estrenada cuenta en Twitter, Abdalá II publicó un mensaje en el que expresaba: "Fue un verdadero placer recibir este fin de semana en Jordania a mi amigo y hermano el rey Felipe VI de España".

Una expresión muy utilizada con Juan Carlos I

"Amigo y hermano": la expresión que utilizó el monarca jordania no es baladí, teniendo en cuenta algunos antecedentes.

Durante sus casi cuarenta años como rey, Juan Carlos I trabó unas estrechísimas relaciones con algunos monarcas árabes, tanto en África como en Oriente Medio. Por ejemplo, pese a las tiranteces por temas como el Sáhara Occidental y las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, don Juan Carlos trató de "hermano" a Hassan II de Marruecos.

También como hermano se consideraba el rey Juan Carlos respecto a los reyes de Arabia Saudí, desde el rey Fahd, y en otros reinos del Golfo Pérsico.

Contacto frecuente entre los dos reyes

Con sólo seis años de diferencia de edad, Abdalá II y Felipe VI muestran en público una gran sintonía personal, con gestos de efusividad evidentes. También la reina Letizia y Rania de Jordania parecen llevarse muy bien por lo visto cuando se han encontrado, tanto cuando la primera era princesa de Asturias como ya en su papel de reina.

El jefe de Estado de Jordania es uno de los monarcas con los que más se ha reunido el rey Felipe desde que asumió la Corona en junio de 2014.

Abdalá y su esposa Rania visitaron a los reyes Felipe y Letizia en noviembre de 2015 en viaje oficial. Y los dos reyes han coincidido en muchas citas internacionales, en las que suelen aprovechar para reunirse y hablar de temas de interés para España y Jordania.

Además, la agencia oficial de noticias de Jordania informa con cierta frecuencia de que el rey Abdalá ha mantenido una conversación telefónica con Felipe VI, entre otros temas para intercambiar puntos de vista sobre la situación política en Oriente Medio.