Los delitos contra la corona dieron más trabajo a la Fiscalía en 2016

Tal y como apunta la Fiscalía en su memoria anual de actividades, su actuación incluye un bloque “residual” de procedimientos penales, “quizás menos importante cuantitativamente pero que con frecuencia son asuntos de cierta complejidad y no exentos de dificultades jurídicas”.

Se trata de los delitos contra la Corona, además de a altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno, que se han centrado durante los últimos años fundamentalmente en la investigación de acciones consistentes en la quema de fotografías de los Reyes de España.

Además, incluyen otro tipo de comportamientos injuriosos susceptibles de ser calificados jurídicamente como delitos de injurias a la Corona previstos en el artículo 490.3 y en el artículo 491 del Código Penal:

- Artículo 490.3: “El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”.

- Artículo 491: “Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”.

En concreto, en 2016, la Fiscalía ha incoado seis diligencias de investigación por los delitos citados en el párrafo anterior, de las que tres han sido remitidas al órgano judicial competente y las otras tres han sido archivadas.

Caso reciente en Palma

Pero en 2015, las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía por delitos contra la corona en España fueron solo dos, por lo que la cifra se ha triplicado en un año.

En la mayoría de casos, los delitos se han producido en Cataluña y han sido por la quema de imágenes de los reyes. No obstante, también en otros lugares como en Palma de Mallorca, donde el pasado mes de junio la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes que se negaron a declarar ante la Audiencia Nacional por quemar fotos de Felipe VI en la Diada del 31 de Diciembre.

No obstante, este martes la causa ha sido archivada al no poder certificar la Audiencia Nacional que la fotografía que quemaron los jóvenes correspondiera al rey. El archivo se produce a petición de la Fiscalía, ya que Twitter se ha negado a colaborar y la calidad de las imágenes encontradas en la red social era mala y no permitía determinar a quién correspondía la fotografía que quemaron los investigados.