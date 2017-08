Dos años de cárcel, la amenaza sobre la diputada de la CUP que acusó al rey de financiar al Daesh

Según ha podido saber Monarquía Confidencial, entidades como la Unión Monárquica de España se están planteando denunciar a la diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña, Mireia Boya, por sus declaraciones contra el rey Felipe VI, justificando la decisión de la formación independentista de no acudir a la manifestación contra el terrorismo convocada para este sábado en Barcelona si el monarca también acudía.

Concretamente, la diputada de la CUP declaró: “Todo el mundo sabe cuáles son las relaciones de amistad y económicas de la monarquía española, sus relaciones con las monarquías pérsicas, como Catar y Emiratos, que financian al Daesh y que son culpables de lo que sucedió el jueves en Barcelona. Es una hipocresía enorme que el Rey venga a pasearse”.

Esta acusación no iba únicamente dirigida al rey, ya que también se refirió a “toda una serie de oligarquías del Estado español”, que “tienen negocios en países que contribuyen de forma muy clara al fanatismo religioso cada vez más presente en la sociedad”.

Y añadió que la CUP acudiría a la marcha si ésta la encabezan “taxistas, enfermeros, médicos, los servicios de emergencia o los Mossos”, algo que parece finalmente que sucederá, tal y como admitió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Delito de calumnias al rey

Monarquía Confidencial ha contactado con el abogado penalista José María de Pablo, quien considera que estas palabras podrían incurrir en un delito según el artículo 490 del Código Penal, que dice: “El que calumniare al rey (…) será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años”.

No obstante, el experto aclara que si las calumnias al rey no lo son en el ejercicio de sus funciones, no se aplicaría el artículo 490 sino el 491, y la pena se quedaría en una multa.

Sería la Fiscalía quien podría denunciar estas declaraciones. En ese caso, debería probar que se hicieron esas manifestaciones y sería la parte denunciada quien debería probar entonces la veracidad de las afirmaciones para acogerse a la ‘exceptio veritatis’, según el experto. También aclara que podría denunciar cualquier ciudadano o bien entrar la propia Fiscalía de oficio al ser un delito público.

Varias asociaciones monárquicas se plantean ahora denunciar esas declaraciones ante la Fiscalía y están consultando con abogados penalistas cuáles serían las medidas que podrían tomar al respecto.

Pese a que la CUP anunció su no asistencia a la manifestación contra el terrorismo convocada para este sábado en Barcelona, finalmente sí acudirán representantes de la formación independentista. Pero evitarán al rey Felipe VI y al Gobierno de España para “estar al lado de la gente”.