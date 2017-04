Viaje de los reyes a Reino Unido: el gobierno británico lo mantiene pese a las elecciones

El anuncio de May provocó cierto desconcierto en España, ya que hace semanas tanto Reino Unido como el Ministerio de Asuntos Exteriores español anunciaron que del 6 al 8 de junio los reyes Felipe y Letizia realizarán el viaje oficial que estaba previsto para marzo de 2016 y que se suspendió por la situación política en nuestro país, inmerso en pleno proceso de intento de formación de Gobierno.

Este miércoles 19 de abril Monarquía Confidencial informó de que en ámbitos diplomáticos implicados en la preparación de este viaje entendían que las elecciones del 8 de junio “complican” el viaje previsto de los reyes.

Sobre todo, porque se estaba preparando un programa de fuerte contenido político: se estaban cerrando encuentros de Felipe VI con la primera ministra Theresa May, con otros líderes como el laborista Jeremy Corbyn, e incluso se planteaba la opción de que el rey de España pronunciara un discurso en Westminster ante los miembros del Parlamento.

Por tanto, las fuentes consultadas apuntaban que las casas reales española y británica y ambos gobiernos tendrían que contactar y decidir si mantienen el viaje, o lo aplazan para poder cumplir esa agenda política, que será muy complicado cumplir si se mantiene en esos últimos días de campaña electoral e incluso de elecciones generales en Reino Unido.

Pues bien: este miércoles 19 de abril, el diario The Times y otros periódicos como The Yorkshire Post informaron que el gobierno británico no se planteaba ningún cambio en la visita de Estado de los reyes de España anunciada para el 6, 7 y 8 de junio.

The Times, así como el otro medio, mencionaban fuentes del número 10 de Downing Street, residencia y oficina de la primera ministra, para afirmar que el gobierno del Reino Unido no se plantea ni cancelar ni cambiar las fechas: “La visita en sí sigue adelante según lo planeado”.

Lo que todavía está en fase de preparación es el programa de actos de esa visita de Felipe VI y la reina Letizia. Pero al menos por el momento y por parte del ejecutivo de Theresa May, hay voluntad de mantener el viaje de Estado y en las fechas anunciadas.

El propio diario The Times apunta que, con el asunto del Brexit como el asunto central de las elecciones, la visita del jefe de Estado de uno de los grandes países de la UE justo en los días previos a las elecciones es un elemento inesperado.