Rajoy evita repetir el veto de Aznar al viaje de Juan Carlos I a Cuba

La visita de Estado de un rey español a Cuba estuvo a punto de producirse en el año 1998 cuando, tras una reunión en Oporto entre Juan Carlos I y Fidel Castro, en la que ambos mandatarios salieron muy satisfechos y el rey le transmitió su intención de visitar Cuba de manera oficial.

No obstante, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, no dio su permiso a que ese viaje se produjera porque no quería “lavar la imagen” de Castro y de su régimen dictatorial a costa de España.

Esta decisión generó tensión entre el presidente del Ejecutivo y el Jefe del Estado. Incluso Juan Carlos I llegó a confesarle a un periodista estadounidense que el presidente Aznar “no le dejaba ir a Cuba”.

Pero ambos sí fueron a La Habana para la celebración de la Cumbre Iberoamericana de 1999. Allí, Aznar y Castro protagonizaron un momento de tensión cuando el presidente español le dijo: “No tengo nada contra Cuba, tengo todo contra tu régimen”.

Pero tanto el rey Juan Carlos I como la reina Sofía se mostraron muy amables y cordiales con el presidente cubano. Fue la primera vez que el actual rey emérito visitó Cuba, la segunda y última fue el pasado año en el funeral de su “amigo” Fidel Castro.

Esta vez, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí ha dado el visto bueno a una visita de Estado oficial de los reyes a Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se encuentra en la isla ultimando los detalles del viaje, que se producirá a principios de enero de 2018.

La idea inicial era que dicha visita se produjera antes del mes de febrero, cuando el presidente cubano, Raúl Castro (hermano de Fidel), tiene decidido concluir su mandato. Y aunque aún no hay fecha fijada, lo más probable es que el viaje se acabará produciendo.

El objetivo de este viaje institucional será buscar un punto de inflexión en la nueva estrategia de colaboración política, económica y empresarial entre ambos países. De esta manera, se buscará reforzar las relaciones diplomáticas entre España y Cuba.