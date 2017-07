Felipe VI pronunciará un discurso ante los diputados y lores del Parlamento británico

La casa real británica ha dado a conocer la agenda de la visita oficial de los reyes de España al Reino Unido, que tendrá lugar entre los días 11 y 14 de julio. El rey será presentado por la lord canciller Elisabeth Truss y será despedido con una breve intervención del speaker de la Cámara de los Comunes, John Berkow.

Tras esta intervención, los Reyes se reunirán en la Robing Room con los miembros del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre España, los miembros de ambas Cámaras del Parlamento y demás invitados.



Los reyes Felipe VI y Doña Letizia aterrizarán en Londres el martes 11 de julio y serán recibidos por el vizconde Brookeborough, el 'lord in waiting' de la reina Isabel II. Al día siguiente, el príncipe Carlos y su esposa Camila se desplazarán hasta su hotel para saludarles y llevarles al Palacio de Buckingham.

Allí se reunirán con la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. Y por la noche se celebrará una cena a la que se espera que acuda toda la familia real británica y en la que tanto Felipe VI como Isabel II pronunciarán sendos discursos.

El jueves, el rey asistirá a un foro de negocios entre Reino Unido y España junto al príncipe Andrés. Y posteriormente tanto él como Letizia visitarán la abadía de Westminster acompañados por el príncipe Harry.

Más tarde, Felipe VI se reunirá con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May y después acudirán a un banquete organizado por el alcalde de Londres. El viernes los reyes de España darán por concluida la visita y emprenderán el viaje de vuelta a casa.

El acto que suscita mayor expectación serán las palabras del rey el 12 de julio en el parlamento británico frente a los diputados y lores, que tendrán lugar en plenas negociaciones por el Brexit y en plena tensión entre España y Reino Unido por Gibraltar.

El discurso se producirá en la Royal Gallery, como viene siendo habitual en las visitas de líderes extranjeros, y no en la sala donde tienen lugar los debates políticos que se suele ver en la televisión. Se trata de una cámara del Parlamento británico utilizada para eventos importantes como recepciones de Estado, cenas y ceremonias en las que están presentes los miembros de ambas cámaras.

De esta forma, el rey Felipe VI emulará a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, que ya dio un discurso frente al Parlamento británico en 1986, y tendrá la oportunidad de hablar frente al parlamento más antiguo del mundo. En aquella ocasión, las palabras de Juan Carlos I fueron aplaudidas por el conjunto de diputados y lores de la Cámara británica.

Los discursos del rey en parlamentos extranjeros

Este será el tercer discurso del rey Felipe VI en un parlamento extranjero desde que ascendió al trono, tras el que dio en junio de 2015 en la Asamblea Nacional Francesa y en noviembre de 2016 en la Asamblea de la República de Portugal.

En Francia, Felipe VI pronunció un discurso íntegramente en francés y alabó al país vecino considerándolo como fundamental para Europa y tendió la mano a los franceses en la lucha contra el terrorismo yihadista asegurándoles que España siempre estará de su lado.

El discurso del rey en Portugal tuvo como objetivo “poner de relieve y reforzar los lazos históricos y las relaciones bilaterales de vecindad entre ambos países ibéricos y socios europeos”. No obstante, algunos de los diputados del Parlamento portugués no estuvieron conformes con la visita de Felipe VI y no aplaudieron al rey de España.

Tras su discurso en el Parlamento británico, al Felipe VI le quedará aún una cita pendiente: hablar frente al Congreso de los Estados Unidos, algo que ya hizo su padre Juan Carlos I en 1976, a los pocos meses de ser proclamado como rey de España.