Una presencia del jefe del Estado poco habitual

Pese a ser un acto en homenaje a las víctimas de un atentado terrorista, no es habitual la presencia del jefe del Estado al producirse a pie de calle. De hecho, en el último gran atentado sufrido en España, el del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha en Madrid, el entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, no acudió a la manifestación celebrada en la capital el día después. Sí lo hicieron el entonces príncipe Felipe y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, que acompañaron en primera fila de la marcha a los principales dirigentes políticos de la época, como el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, o la persona que le sucedería poco después, José Luis Rodríguez Zapatero. Juan Carlos I no estuvo en la manifestación, aunque en el día del atentado dio un mensaje institucional televisado para toda España. El anterior jefe del Estado, así como el actual, sí ha acudido a homenajes de víctimas o a funerales, pero es poco habitual verles a pie de calle encabezando una manifestación masiva. Pero este viernes, Felipe VI sí quiso estar presente en el acto.