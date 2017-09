El rey, sin agenda en la Diada... y en el primer día de clase

Este lunes 11 de septiembre se celebra en Cataluña el día de la Diada. Una fiesta para todos los catalanes pero en la que, un año más, tendrán lugar multitudinarias manifestaciones en favor del independentismo catalán. Este año, además, llega pocos días después de que se apruebe en el Parlament de Cataluña la ley del referéndum independentista del 1 de octubre, por lo que se espera una mayor concentración de independentistas para protestar contra los mensajes que llegan desde los poderes del Estado para que no se celebre dicha consulta. Pero el rey Felipe VI no tiene previsto ningún acto para ese día, como tampoco lo tiene la reina Letizia. De hecho, el rey no hará ninguna aparición pública hasta el miércoles, en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Cultura que tendrá lugar en Cuenca. Este lunes, además, es el primer día de colegio de la princesa Leonor, que empieza 1º de la ESO, y de la infanta Sofía, que arrancará 5º de Primaria, por lo que los reyes estarán más pendientes de sus hijas que de la actualidad política. De hecho, se especula con que puedan ir a acompañarlas a su primer día de clase y que por eso no han fijado ningún acto para este lunes.