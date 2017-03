Los partidarios del Parque Felipe VI contraatacan en el foro de Carmena

En la consulta celebrada en febrero, el ayuntamiento de Madrid incluyó en el distrito de Hortaleza una pregunta sobre el Parque Felipe VI. Votaron sólo 3.700 de los 176.000 habitantes del distrito (el 2% de toda la población), y con 2.528 votos ganó la opción de quitar el nombre del rey y recuperar la denominación de Parque Forestal de Valdebebas. Eso ha provocado la reacción de otros vecinos de Hortaleza, que han decidido recurrir a esa misma web de participación, Decide Madrid, en la que surgió la propuesta de retirar el nombre. Piden que se mantenga el nombre de Felipe VI en ese parque para no incurrir en los gastos que provocará el cambio.

“Los vecinos de Valdebebas NUNCA hemos protestado por el nombre actual del Parque Felipe VI, de hecho nos da igual su nombre y cuando el parque se inauguró ya tenía esa nombre, por lo que no es cierto que se vaya a retomar un nombre antiguo”, asegura el promotor de la propuesta, que considera que si barrio “tiene muchas carencias, y los recursos del Ayuntamiento son escasos, por eso pedimos que todo el dinero que se van a gastar en cambiar la cartelería del parque se dedique a cuidar nuestro barrio: mejorando los jardines, la limpieza, etc... Los vecinos de Madrid preferimos que se gestione mejor nuestro dinero, y que no se derroche en luchas ideológicas que no preocupan a nadie”. El jueves 2 de marzo esta idea había conseguido de 480 apoyos, por lo que aún está lejos de conseguir lo que logro la idea contraria: que se tenga que votar el nombre del todavía Parque Felipe VI.