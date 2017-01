A la venta un apartamento de Nueva York que recibió a Juan Carlos I y a Trump

El diario The New York Times informó recientemente de que Georgette Mosbacher, viuda del político Robert Mosbacher, ha puesto en venta un apartamento que tiene en el piso cinco de un edificio de 14 en la Quinta Avenida, la calle más famosa de Nueva York. Este lujoso apartamento tiene su historia porque en él, los Mosbacher ofrecieron durante más de 25 años algunas de las fiestas más selectas de la ciudad. Y también se alojaron allí personalidades históricas. Uno de los huéspedes del político y de su mujer filántropa fue el rey Juan Carlos, según explica The New York Times.

Cabe señalar que, además de los viajes oficiales que el monarca hizo a Estados Unidos, hubo una temporada (en los años 70-80) en que viajaba frecuentemente a Nueva York debido a que allí su padre don Juan de Borbón se sometía a tratamiento del cáncer de garganta que sufría. Pero además de Juan Carlos I, por este inmenso apartamento que se vende por 29 millones de dólares han pasado invitados como los presidentes Bill Clinton y George Bush padre, la primera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher, los actores James Stewart y Tom Hanks, el tenor español Plácido Domingo y un entonces empresario famoso: Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos.