¿Entregará Letizia la Copa al Rey?

Y es que la entrega de trofeos de la Copa del Rey de vela corresponde al rey Felipe VI, pero este año puede lograr su primer título a bordo del Aifos en la categoría BMW ORC 1. La embarcación del monarca lidera la clasificación al comienzo de este viernes con 21 puntos, 17 de ventaja sobre el segundo equipo clasificado, el del yate Adrián Hoteles Macaronesia. En vela el que llega primero en cada regata consigue un punto, el segundo dos, el tercero tres, y así, sucesivamente. Por lo que, a falta de dos días de competición, el Aifos de Felipe VI es el gran favorito para el triunfo final. Cabe la posibilidad de que el rey se entregara el trofeo a sí mismo, pero muchos lo considerarían descabellado. Y cuando su padre, Juan Carlos I, ganó la competición hasta en seis ocasiones, era la reina Sofía la encargada de entregarle la copa. Pero Sofía era una gran aficionada a la vela, algo que la reina Letizia no es, como demuestra su ausencia en todas las regatas de su marido y que sus hijas, a diferencia de sus primos, no participen en cursos de este deporte. De hecho, en la agenda de la Familia Real, su nombre no aparece en el acto de la entrega de trofeos. Por eso continúan las dudas sobre si aparecerá o no este sábado en el acto para premiar a los ganadores o tendrá que ser el propio Felipe quien lo haga.