La Casa del Rey anima en inglés

El acto de inauguración tuvo lugar en la ciudad de Granada el martes 7 de marzo, y allí estuvo el rey apoyando este evento. Al día siguiente comenzó realmente la competición en las pistas de nieve de Sierra Nevada. Y ese día, la cuenta oficial de la Casa del Rey en Twitter no se olvidó del campeonato del mundo de snowboard y esquí Free Style. Con una foto de don Felipe en el acto, trasladó “mucha fuerza a los participantes” y celebró este evento como un “gran hito” para Sierra Nevada. Dado que gran parte de los participantes en estos campeonatos del mundo son, claro está, extranjeros, la Casa del Rey publicó un tuit similar en inglés, dando ánimos a los deportistas.

To all participants in the FIS Freestyle Ski & Snowboard #SN2017, a great milestone for Sierra Nevada ski resort—have a fantastic event! pic.twitter.com/sHHO8WXMFM