Las clases de Carolina Marín a las infantas Leonor y Sofía

Ha sido la propia Carolina Marín, jugadora profesional de bádminton, la encargada de contar en su última entrevista cómo fue la audiencia que tuvo con la reina Letizia poco después de proclamarse campeona olímpica. En la conversación, según ha relatado en la Cadena COPE, hablaron de varios asuntos: “Quería que yo fuera a palacio para darle clases a las niñas. Eso no ha pasado, pero bueno… ya solamente con el hecho de decirme que ella quería que sus hijas jugasen al bádminton me hizo muchísima ilusión”. Parece ser que doña Letizia quería que las infantas Leonor y Sofía aprendiesen a practicar este deporte porque tanto ella como su hermana se aficionaron después de ver a Carolina Marín: “Me quedé muy sorprendida porque ella nos seguía bastante, en aquel campeonato nos siguió bastante, me dijo algunos resultados que yo me quedé alucinando porque no me lo esperaba de ella”.