Agenda de la Familia Real del 26 de junio al 2 de julio de 2017

12’15 horas.-

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “NEUE SLOWENISCHE KUNST (NSK): FROM KAPITAL TO CAPITAL” JUNTO CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, SR. BORUT PAHOR Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Sabatini C/ Santa Isabel, 52. Madrid Cobertura informativa: Limitada a los redactores habituales en la cobertura de las actividades oficiales de la Casa de S.M. el Rey y a un grupo reducido de medios gráficos en régimen de “pool”. (Para más información: Tfno. del Museo Reina Sofía.- 91.774.10.00. Tfno. de la Embajada de Eslovenia en España.- 91.411.68.93)